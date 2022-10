Milan, parte oggi la vendita libera dei biglietti per l’ultima gara del 2022

Dalle 12:00 di oggi giovedì 27 ottobre è possibile acquistare i biglietti per l’ultima gara a San Siro del Milan.

Redazione Il Milanista

Continua il periodo positivo del Milan. I rossoneri hanno vinto l’ultima partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria per 4-0. I Diavoli si trovano attualmente al secondo posto in classifica con 7 punti e hanno una buona probabilità di passare il girone. L’ultima partita si disputerà il prossimo mercoledì contro il Salisburgo e decreterà chi tra le due squadre riuscirà ad accedere agli ottavi. Nel frattempo però il Milan è chiamato a continuare la striscia positiva di risultati anche in campionato, così da arrivare alla sosta per i Mondiali tra le prime posizioni in classifica.

L’ultima sfida del 2022 in casa sarà contro la Fiorentina, nella gara in programma domenica 13 novembre alle 20:45. L’incontro sarà la 178esima sfida tra le due formazioni, con il bilancio a favore dei rossoneri: sono 78 le vittorie e 48 i pareggi per i padroni di casa, che tra le mura domestiche hanno subito 51 sconfitte contro i viola. Proprio dalle 12:00 di oggi giovedì 27 ottobre è partita la vendita libera dei biglietti per questo match, che resterà aperta fino ad esaurimento posti. Conclusa la fase dedicata agli abbonati, ora si apre quella riservata a tutti i tifosi meneghini.

I biglietti possono essere acquistati online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket a partire da €24. Inoltre è attiva una promozione per gli Under 16 (che potranno acquistare il ticket a €14 se accompagnati da un adulto), mentre gli Over 60 avranno diritto a sconti a partire da €29.