Di nuovo Sacchi: “Inzaghi ho sempre cerrcato di spingerlo anche quando…”

L'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato del Milan ma non solo. Sentite tutte le sue parole in esclusiva a...

In esclusiva a sul palco del premio Bulgarelli ha parlato Arrigo Sacchi che di fianco a Simone Inzaghi ha detto: “ La stagione di Inzaghi ? È un ragazzo d'oro: io qualche volta l'ho bastonato, ma ho sempre cercato di spingerlo. E sono molto contento che stia facendo questo tipo di percorso. È diventato uno stratega”.

“Questo è un Paese dove lo stratega ottiene grandi risultati non solo nel calcio, ma nella vita. Siamo fortissimi come tattici e lui ora è diventato uno stratega ".

