News Milan | Criscitiello pesantissimo: “Ora è ufficiale. Vi dico che…”

Il campionato del Milan si avvicina stancamente al termine tra poche luci e troppe ombre. Il destino di Stefano Pioli è segnato da tempo, ora i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo allenatore per aprire un nuovo ciclo. Una decisione di importanza massima, da non sbagliare assolutamente, ma che sta richiedendo più tempo e riflessioni del previsto. Nonostante i tanti candidati, i vari contatti, gli incontri e qualche nome che sembrava ormai ad un passo (vedi Lopetegui), la tanto attesa fumata bianca ancora non è arrivata.