Sacchi sul mercato invernale: “I miglioramenti non possono venire da lì”

L'opinione di Sacchi

"Qualche nuovo volto sbarcherà a Milanello, va bene, ma non è da lì che possono giungere i miglioramenti, anche perché chi viene acquistato a gennaio ha bisogno di parecchio tempo per mettersi in forma e in sintonia con tutto il gruppo. Penso che il Milan abbia già le potenzialità e le soluzioni per migliorarsi. Intanto il recupero di qualche infortunato può aiutare Pioli, poi bisogna far sì che aumentino lo spirito di squadra e le motivazioni, oltre naturalmente al gioco".