Sacchi: “Conceicao ce la può fare, ma a una condizione precisa…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan ha parlato del compito che avrà Conceicao come nuovo tecnico rossonero

Lorenzo Focolari Redattore 2 gennaio 2025 (modifica il 2 gennaio 2025 | 11:46)

Questo è un momento chiave per la stagione del Milan. Il club ha deciso di esonerare Paulo Fonseca e di affidarsi a Sergio Conceicao come nuovo allenatore, per dare una svolta al rendimento della squadra in campionato. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha detto la sua sul momento dei rossoneri e su cosa aspetta Conceicao.

L'opinione dell'ex tecnico sulle difficoltà che troverà il portoghese: "Dal Milan si pretende sempre il massimo. L'ambiente fibrilla, vuole risultati, lui non ha tempo per preparare la squadra e così rischia di andare allo sbaraglio. Però credo che, dato il carattere, possa riuscire a farcela. A una condizione precisa: i dirigenti devono supportarlo in tutto e per tutto".

"Non mi stancherò mai di spiegare che i successi partono dalla società, dalla sua organizzazione, dalla sua visione e dalla sua storia - ha proseguito Sacchi. Nello specifico, mi pare di poter dire che il Milan ha sbagliato quando ha preso Fonseca: veniva da esperienze non esaltanti, non c'era la massima fiducia nei suoi confronti. E i guai, a valanga, sono arrivati...".