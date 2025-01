Milan News – Rivoluzione Conceicao: guardate che formazione per il 2025! | Mercato

Il Milan si prepara ad aprire un nuovo ciclo con Sergio Conceicao in panchina. Vedremo quanto durerà questa nuova avventura, ma tutti si augurano che il matrimonio tra il club rossonero e l'allenatore portoghese possa protrarsi anche oltre il prossimo giugno: in quel caso infatti, il Milan avrebbe raggiunto buoni risultati in questa stagione. Quel che è certo è che il 2025 rossonero partirà con Conceicao e sarà caratterizzato dalla sua guida tecnica. Così come anche il calciomercato del Milan, che chiaramente dovrà andare incontro alle esigenze del nuovo allenatore rossonero. Conceicao rispetto a Fonseca dovrebbe rinfoltire il centrocampo, giocando prevalentemente con un 4-3-3 o, all'occorrenza, anche con un più classico 4-4-2. Sicuramente la nuova formazione del Milan sarà differente, così come le scelte sul mercato. E allora, noi abbiamo provato ad anticipare proprio quella che potrebbe essere la nuova formazione rossonera con Conceicao in panchina, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<