Calciomercato, annuncio col botto: “Il Milan vuole chiudere subito per…”

Il Milan ha appena deciso di cambiare rotta, almeno per quanto rigiuarda la guida tecnica della squadra. Via subito Fonseca , al suo posto il connazionale Conceicao . La speranza è che il ribaltone in panchina possa dare sin da subito uno scossone alla squadra e portare risultati importanti, a partire dalla Supercoppa italiana. Ma intanto alcune risposte altrettanto importanti potrebbero arrivare dal calciomercato del Milan, che qualcosa vuole fare già a gennaio.

Gli obiettivi sono svariati e riguardano un po' tutti i reparti, dalla difesa passando per il centrocampo e - magari - anche per l'attacco se ce ne sarà la possibilità. Quel che è certo è che il Milan si sta muovendo sul mercato e la conferma arriva anche dalle ultime news che stanno girando in ambiente rossonero in queste ore. In particolare, attenzione a un colpo decisamente grosso per il qualeil Diavolo starebbe lavorando concretamente con l'intenzione di chiudere il prima possibile: ecco tutti i dettagli <<<