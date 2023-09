Sacchi: “Milan presuntuoso, confuso e superficiale. La lista degli errori…”

Il Milan sabato è andato incontro a una disfatta. Nel Derby , l' Inter si è imposta con un netto 5-1 , che ha mostrato le lacune di una squadra che era partita in maniera perfetta nelle prime tre partite. Interpellato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato quello che è successo a San Siro.

Il commento di Sacchi

"In campo c'era una squadra che faceva della modestia e dell'attenzioni le qualità principali, l'Inter. E una squadra, il Milan, che pareva leggera, forse persino presuntuosa, confusa, superficiale. La lista di errori è lunga: pressing inesistente, attaccanti quasi mai presenti in fase difensiva, marcature approssimative, squadra lunga, mancanza di collaborazione tra i reparti, poca chiarezza di gioco. Vado avanti?", ha concluso l'ex tecnico rossonero.