News Milan | Bufera Pioli, Caressa spiazza tutti: “Vi dico che…”

Bufera sul Milan e su Pioli dopo il derby

Caressa su Pioli dopo il derby perso dal Milan.

E' bastata una partita per cancellare in un attimo l'ottimo avvio di stagione del Milan. Non certo una partita qualsiasi, ma il derby di Milano, l'appuntamento più atteso e sentito in città. Il pesantissimo 5-1 rifilato dai nerazzurri di Inzaghi ai ragazzi di Pioli ha ovviamente suscitato subito reazioni forti da parte di tutto l'ambiente rossonero.

Moltissimi tra tifosi e addetti ai lavori hanno immediatamente additato Stefano Pioli come responsabile e colpevole della disfatta, con una bufera social esplosa contro il tecnico rossonero. L'hashtag #PioliOut è impazzato ovunque, con tanti sostenitori del Milan pronti a chiedere le dimissioni dell'allenatore. Il messaggio della tifoseria rossonera è chiaro: non è tanto perdere un derby, ma è come si perde che fa la differenza.

Milan, caos Pioli: le ultime news

Anche perché bisogna sottolineare che il Milan era pesantemente recidivo: questo è stato il quinto derby perso consecutivamente nello stesso anno solare, oltretutto con un risultato umiliante. Un dato clamoroso, visto che non si era mai verificato nella storia rossonera. Insomma, qualcosa che giustamente non è andato giù a nessuno. Ma alla luce di tutto questo, c'è stato anche un altro particolare che ha fatto infuriare parte della tifoseria rossonera.

Nel post partita infatti, Pioli ha chiaramente detto di non sentirsi in dovere di chiedere scusa ai tifosi per la clamorosa disfatta nel derby. Una dichiarazione che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco in un momento davvero molto delicato. E in queste ore sono arrivate delle reazioni particolarmente forti a quanto sta succedendo in casa Milan e alla bufera scatenatasi su Pioli <<<