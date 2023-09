Ambrosini: “Milan? La batosta è stata grossa, ma va dato tempo”

Il Milan sabato ha vissuto un Derby da incubo. L' Inter ha dominato la partita, con un 5-1 finale che non ha lasciato appello ai rossoneri. Massimo Ambrosini , ai microfoni di Dazn, ha analizzato quello che è successo a San Siro e le conseguenza per il Diavolo.

"Per il percorso che è stato fantastico fino a ora e da un certo punto di vista anche inaspettato, credo che al Milan vada dato il tempo di maturare. La batosta è stata grossa ma alla squadra va concesso il tempo giusto e bisogna far capire ai ragazzi che il progetto è ambizioso e deve essere gestito ".

