Sabatini: “I nuovi arrivati del Milan non sono ancora giocatori di peso”

L'ex direttore sportivo, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato del pareggio del Milan contro il Newcastle in Champions League

Dopo le tre vittorie nelle prime tre e il Derby perso in campionato, il Milanha pareggiato 0-0 contro il Newcastlenella prima partita del girone di Champions League. I rossoneri hanno dominato la partita a livello di occasioni create, ma non sono riusciti a concretizzare e trovare la via della rete. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha commentato le prestazioni dei nuovi acquisti arrivati nel corso del calciomercato.

Il commento di Sabatini — "Sono convinto che tutti questi ragazzi arrivati al Milan non siano ancora calciatori di grande peso. Dovranno faticare molto e a lungo per portarsi ad un livello di prime posizioni in classifica. Non è una cosa denigratoria, è semplicemente un’osservazione che faccio guardando le partite del Milan".

