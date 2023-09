Capello: “Grande amarezza, ma ho visto un Milan recuperato”

Il commento di Fabio Capello

"C'è grande amarezza, perché dopo il risultato negativo del derby poteva fare molte reti e non è riuscito a concretizzare. Ha sbagliato, però ho visto un Milan recuperato, la cosa più bella è proprio questa. Il Milan ha giocato con personalità, non ha concesso niente per una volta e quindi per il futuro sono fiducioso. Fiducioso per la Champions e per il campionato".