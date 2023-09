Mercato Milan | Furlani non ha dubbi, c’è un nome in cima alla lista: “Lo vuole”

1 di 2

Milan, le ultime notizie di calciomercato

Mercato Milan, Furlani scatenato: idea da urlo.

Il tempismo, il muoversi in anticipo e il lavoro sotto traccia sono aspetti determinanti per quanto riguarda le strategie di mercato di un club di altissimi livelli e il Milan lo sa bene. E' proprio per questo che l'a.d. rossonero Giorgio Furlani, coadiuvato sempre da Geoffrey Moncada, si sta già dedicando a diverse questioni di calciomercato. L'intento è quello di poggiare delle solide basi oggi per i colpi e le operazioni che potranno concretizzarsi tra qualche mese.

Furlani ha le idee chiare per il mercato del Milan: le ultime news

Anche perché, nonostante la corposa campagna acquisti portata a termine in estate, il Milan continua a presentare qualche lacuna di troppo in diversi settori. A conti fatti, gli unici reparti che ad oggi sembrano essere veramente completi al 100% sono quello dei portieri e il centrocampo (soprattutto in vista del rientro di Bennacer).

Alla luce di questo quindi, Furlani avrebbe già le idee abbastanza chiare su come e dove intervenire durante le prossime sessioni di calciomercato. E, soprattutto, avrebbe già bene in mente quello che sarebbe un grandissimo obiettivo in cima alla sua lista di mercato per il Milan del prossimo futuro <<<