Milan, ieri cinque giocatori rossoneri impegnati con le nazionali

La Serie A questa settimana è ferma per gli impegni delle nazionali. Alla ripresa, il 2 aprile, il Milan dovrà affrontare il Napoli al Maradona, per cercare di ritrovarsi dopo un brutto mese di marzo. Pioliin questi giorni sta lavorando con un gruppo decisamente ridotto a Milanello, a causa dei tanti nazionali in giro per il mondo. Ieri sono scesi in campo ben cinque giocatori rossoneri: vediamo come sono andati.