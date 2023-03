Mancini: “Nella ripresa una grande Italia, Retegui da tre giorni con noi”

Ieri al Maradona, l'Italia ha perso 2-1 contro l'Inghilterra nel primo match di qualificazione a Euro 2024. Le parole del commissario tecnico

Redazione Il Milanista

Ko al debutto nelle qualificazioni a Euro 2024 per l'Italia. La Nazionale ha perso 2-1 contro l'Inghilterra al Maradona di Napoli. Primo tempo da incubo per gli Azzurri, in cui gli ospiti hanno dominato, portandosi sul doppio vantaggio con i gol di Rice e di Kane su calcio di rigore. Nella ripresa l'Italia ha accorciato le distanza con la rete al debutto di Retegui, che non ha evitato la sconfitta. L'unico giocatore del Milanpresente, Sandro Tonali, è entrato al 69'.

Dopo il match, Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni del CT: "In precedenza avevamo iniziato in salita e finito in discesa, qui è successo il contrario. Abbiamo concesso due gol su due calci d’angolo in cui era necessaria più attenzione. Ma nella ripresa ho visto una grande squadra che non ha concesso nulla e ha creato più di una situazione per fare gol. Se sono preoccupato? Non possiamo dire sempre le stesse cose, dobbiamo trovare delle soluzioni".

Sul debuttante in gol: "Retegui è con noi da tre giorni, deve conoscere l’ambiente e i compagni, non era facile per lui oggi. È un ragazzo giovane, di qualità che però deve conoscere ancora il calcio europeo". Ora sguardo alle prossime: "La nostra speranza è di qualificarci un po' in anticipo per poi far giocare qualche ragazzo nuovo in fondo alle qualificazioni, ma adesso bisogna concentrarsi sulla sfida contro Malta".