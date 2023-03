Adani: “Pioli non è in discussione, sa come uscire dal momento difficile”

La Serie A è ferma per gli impegni delle nazionali , con l' Italia che ieri sera ha perso contro l'Inghilterra , al debutto nelle qualificazioni a Euro 2024. Con tanti giocatori impegnati in giro per il mondo, nel frattempo a Milanello Stefano Pioli sta lavorando con i giocatori rimasti . Alla ripresa infatti ci sarà un match molto complicato: la trasferta in casa del Napoli , dominatore del campionato.

Le sue parole: "Il percorso di una squadra che diventa grande come il Milan si ottiene con la somma di qualità della rosa, idee e motivazioni. Questa somma crea un gruppo vincente com'è stato il Milan. La qualità della rosa da sola non basta, così come le idee. Il Milan ha conquistato risultati importanti, compreso uno scudetto. Pioli sa come uscire dal momento difficile e invertire questa tendenza negativa in questo momento. Il tecnico non è in discussione: quando uno crea quello che ha creato Pioli in questi anni, vuole dire che hai dei crediti e quindi nel momento difficile è l’unico che può fare qualcosa".