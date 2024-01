Milan, Romero pronto al trasferimento all’Almeria: la formula

L'attaccante argentino classe 2004, arrivato in estate a parametro zero, lascerà il Milan in questa sessione di mercato, per andare in Spagna

Il calciomercatoinvernale è nella sua fase più calda e il Milansta lavorando su tanti fronti. Per quanto riguarda le uscite, Luka Romero sta per lasciare i rossoneri. In questa sessione l'argentino ha avuto diverse proposte.

Nei giorni scorsi c'era stato un forte interesse del Boca Juniors, ma quella pista poi si è via via raffreddata. In Italia c'erano stati Como e Lecce, che avevano seguito gli sviluppi della vicenda. E alla fine a prevalere è stata l'opzione spagnola.

Come riferito da Sky Sport, l'argentino è pronto a trasferirsi in prestito secco all'Almeria. Il classe 2004 in Liga cercherà maggiore continuità, visto che finora aveva giocato appena 156 minuti in 5 presenze fra tutte le competizioni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.