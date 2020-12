Romagnoli: “La 13 era disponibile, mi sono sentito di prenderla. Ai pochi trofei rimedierò”

MILANO – Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a SkySport in occasione delle 200 presenze in rossonero, queste sono state le sue dichiarazioni:

SU NESTA – “Nesta per me è il più grande difensore della storia, italiano e non solo. La 13 era disponibile, mi sono sentito di prenderla, senza problemi, con molta leggerezza”.

SUL PRIMO TROFEO VINTO AL MILAN – "Il primo trofeo non si scorda mai, negli anni abbiamo potuto vincerne altri, come la finale di Coppa Italia persa ai supplementari. Ne ho perse tre, spero di rimediare nei prossimi anni. Il primo trofeo comunque è stato molto importante".