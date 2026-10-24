Il futuro di Christopher Nkunku potrebbe essere lontano dal Milan anche nella prossima stagione. Il Lipsia è soddisfatto del rendimento dell'attaccante francese e starebbe valutando la possibilità di esercitare l'opzione per acquistarlo a titolo definitivo al termine dell'annata. Uno scenario che potrebbe portare nelle casse rossonere una cifra importante.

Nkunku-Lipsia, cresce la possibilità del riscatto

A riferire gli ultimi aggiornamenti è Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Secondo quanto riportato, le prestazioni offerte da Nkunku e la volontà del giocatore di proseguire la propria esperienza in Germania rappresentano due elementi importanti in vista della decisione finale.

Il Lipsia starebbe quindi prendendo in considerazione la possibilità di confermare il francese anche oltre la stagione attuale. La scelta definitiva arriverà più avanti, ma le indicazioni sul suo futuro sembrano aprire a una permanenza in Bundesliga.

Il Milan attende 28 milioni di euro

L'accordo tra i club prevede un'opzione d'acquisto da 28 milioni di euro. Se il Lipsia decidesse di esercitarla, Nkunku diventerebbe un giocatore della società tedesca a titolo definitivo, mentre il Milan potrebbe incassare una somma significativa.

Per il club rossonero, la situazione resta da seguire in vista delle prossime finestre di mercato. Il riscatto consentirebbe infatti di definire il futuro del francese e pianificare le successive strategie, anche sul fronte delle risorse economiche a disposizione.

Molto dipenderà dal rendimento di Nkunku nella parte restante della stagione e dalle valutazioni della dirigenza tedesca. Al momento, tuttavia, la possibilità di un riscatto da 28 milioni rappresenta uno scenario concreto da monitorare.