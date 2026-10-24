Il Milan ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro l'Udinese: ecco tutti i giocatori a disposizione di Ruben Amorim.
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Il Milan si prepara alla trasferta contro l’Udinese, valida per il campionato di Serie A. Ruben Amorim ha diramato la lista dei convocati per la partita, con i rossoneri chiamati a fare i conti con diverse assenze. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico portoghese per la sfida di Udine.
Milan, i convocati per Udine
PORTIERI: 16 Maignan, 41 Bouyer, 96 Torriani.
DIFENSORI: 2 Estupinan, 5 De Winter, 13 Diawara, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 F. Terracciano, 47 Perera, 48 M. Cissé.
CENTROCAMPISTI: 8 Loftus-Cheek, 14 Modric, 28 Comotto, 30 Jashari, 55 Vos, 80 Musah.
ATTACCANTI: 9 G. Ramos, 11 Pulisic, 20 Hutchinson, 40 Ossola, 49 Menon, 70 Cisse, 73 Camarda.
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