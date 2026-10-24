Il Milan si presenta alla trasferta contro l’Udinese in piena emergenza. Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, oltre agli indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Pietro Terracciano, Ruben Amorim dovrà fare a meno anche di Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila. Nessuno dei tre sarà convocato per la partita di domani.

Milan, sette assenti per la trasferta contro l’Udinese

Una situazione complicata per il tecnico portoghese, che dovrà fare i conti con numerose defezioni in vista di un impegno importante in campionato. Le assenze riducono le alternative a disposizione dello staff rossonero e costringono Amorim a valutare nuove soluzioni per affrontare la squadra friulana.

Agli indisponibili già noti si aggiungono dunque Rabiot, Moreira e Gila, portando a sette il numero dei giocatori che non saranno a disposizione per la gara di Udine.

Amorim chiamato a reagire dopo la sconfitta europea

La trasferta contro l’Udinese arriva in un momento delicato per il Milan, chiamato a voltare pagina dopo la sconfitta europea contro il Bournemouth. L’obiettivo sarà ritrovare subito una risposta sul campo, nonostante le difficoltà legate alle numerose assenze.

Amorim dovrà quindi individuare gli uomini giusti per affrontare la partita e cercare di mantenere competitiva la squadra in una fase della stagione in cui ogni risultato può pesare sul percorso rossonero.