Roma impazzita per Lukaku: possibile convocazione contro il Milan

Ieri però nella Capitale è stato il Lukaku day . Il centravanti è arrivato in prestito oneroso dal Chelsea dopo una lunga trattativa a Londra, per la quale si è mossa la proprietà in prima persona. L'attaccante belga è arrivato all'aeroporto di Ciampino , con un aereo pilotato dal presidente giallorosso Dan Friedkin . Ad accogliere l'ex Inter c'erano migliaia di tifosi in delirio . L'attaccante ha poi svolto le visite mediche in serata e oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Lukaku svolgerà oggi il primo allenamento a Trigoria. Dopo essersi allenato a parte per tutta l'estate, il belga dovrà lavorare per ritrovare una buona condizione e il peso forma. Il primo step sarà strappare la convocazione per Roma-Milan, almeno per respirare l'atmosfera di un Olimpico sold out per il big match contro i rossoneri. Difficile però che venga impiegato, perché dovrà lavorare atleticamente per entrare in forma.