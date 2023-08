Mercato Milan | “Ecco l’offerta!”, ore di fuoco: Furlani ha deciso che…

Taremi stesso sarebbe il grande alleato del Milan in questa trattativa last minute: il bomber 31enne sta spingendo per accasarsi sulla sponda rossonera dei Navigli e avrebbe già dato il suo ok a Furlani. Come detto però, non c'è solo Taremi a movimentare il calciomercato del Milan. In queste ore infatti è arrivata all'improvviso un'altra pesantissima notizia su un'offerta che potrebbe potenzialmente stravolgere i piani di mercato dei rossoneri per le ultimissime ore: ecco cosa sta succedendo <<<