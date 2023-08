Calciomercato | Taremi sì, ma Di Marzio rilancia: “Il Milan vuole anche…”

1 di 2

Di Marzio parla del calciomercato del Milan.

La strategia del Milan per gli ultimissimi giorni di calciomercato è ormai chiarissima: cedere i giocatori fuori dal progetto di Pioli (Saelemaekers, Caldara, Origi e Ballo-Touré su tutti) e puntare all'acquisto di un nuovo bomber di razza da affiancare a Giroud. E il prescelto è senza dubbio Medhi Taremi.

Il centravanti iraniano, che il Milan aveva avvicinato già durante le prime fasi di questo mercato estivo, sarebbe il colpo perfetto, l'ultima ciliegina su una torta davvero ben fatta e confezionata ad arte da Moncada e Furlani. I dirigenti rossoneri spingono per Taremi, come confermano anche le ultime notizie che stanno circolando in ambiente Milan.

Taremi l'ultimo sogno di calciomercato del Milan, ma occhio alle sorprese

Il braccio di ferro tra il club di Via Aldo Rossi e il Porto prosegue, con i lusitani che chiedono circa 20/22 milioni di euro per lasciar partire Taremi entro il primo settembre. Il Milan è disposto ad arrivare a 15 milioni, magari qualcosina in più inserendo vari bonus per venire incontro alle richieste dei portoghesi. Nel frattempo Taremi spinge forte per accasarsi a Milano e, come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, ha già un accordo di massima con il Milan.

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio - durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale" su Sky - ha confermato che l'intenzione dei rossoneri è quella di provarci fino alla fine e presentare una nuova offerta last minute al Porto. Ma non solo. Il giornalista infatti ha sganciato anche un'altra vera e propria bomba di calciomercato totalmente a sorpresa in ottica Milan <<<