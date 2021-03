Roma 1-2 Milan, le dichiarazioni di Calabria nel post partita

MILANO – Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 1-2 sulla Roma, nella sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A e decisa dalle reti di Kessie (su rigore) e di Rebic.

MilanTV

RISPOSTA DOPO LE ULTIME PRESTAZIONI – “Siamo venuti qua per vincere, siamo partiti subito forte. Abbiamo fatto una grande partita, sono contento”.

SUL GIOCO – “Il mister ci ha lasciati forse anche un po’ più liberi, più spensierati nel giocare. Essendo giovani e avendo questa spensieratezza poi ognuno si sacrifica per i compagni e questo si vede in campo”.

SFIDA CON SPINAZZOLA – “Sempre belle partite contro di lui, è veramente forte. Una sfida bellissima, un italiano contro un italiano. Sempre bello affrontarlo, sono contento della mia partita. L’importante era vincere”.

COSA RIMANE DELLA VITTORIA – “L’atteggiamento. Con questa intensità ci possiamo togliere delle soddisfazioni”.

SkySport

SULLA VITTORIA: “Una partita fondamentale per noi, siamo venuti qui con la carica giusta, sapevamo di dover dare il massimo. Sono contentissimo per quanto ha fatto la squadra, abbiamo fatto davvero una bella partita”.

SUGLI OBIETTIVI: “E’ cambiato tutto il progetto Milan. Stiamo facendo davvero bene, il campionato è davvero lungo. Punto a finire al meglio come singolo per poi puntare all’Europeo”.

Le parole di Pioli

INFORTUNATI – “Tutti e tre hanno avuto problemini muscolari. Al momento sembrano più affaticamenti, valuteremo domani. Il periodo è impegnativo ma ho tanti giocatori, spero di averne il più possibile a disposizione per le prossime gare. Speriamo non siano cose gare”.

ASPETTATIVE STAGIONALI – “Se ci avessero detto che saremmo stati secondi in classifica mesi fa nessuno ci avrebbe creduto. Anzi, se avessimo avuto 40 punti ci avrebbero detto che il nostro campionato era ottimo, in lotta per la Champions dopo tanti anni. Ci sono sette squadre molto forti, alla fine solo quattro saranno contente, speriamo di essere tra quelle quattro“.

SUL GRUPPO – “E’ molto giovane e responsabile, ha sofferto queste due settimane. Sapevamo di aver deluso i tifosi, abbiamo fatto fatica a metabolizzarlo, ma è bastato parlare chiaro. Il percorso è fatto di ostacoli. Voglio fare i complimenti a Paolo (Di Canio ndr), ha stile e mi assomiglia con quella barba (scherza ndr)”.