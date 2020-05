Rizzoli: “Vietate le proteste, ok ai 5 cambi. Sull’uso del VAR…”

Serie A, parla Rizzoli

MILANO – Nicola Rizzoli, designatore arbitrale della Serie A, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla ripresa della Serie A: “L’emergenza legata al virus ci impone la distanza e quindi laddove il capitano verrà a parlare con la giusta distanza e i giusti modi l’arbitro parlerà. Se istintivamente, perché l’istinto e l’adrenalina sono comprensibili, verrà troppo di corsa dimenticando la distanza sarà invitato a mantenersi a un metro e mezzo. Solo se si va oltre il rispetto e la correttezza sarà necessario ammonirlo per comportamento antisportivo. Cinque sostituzioni? Utili per dare freschezza al gioco, purché divisi in tre chiamate perché non diventino strumento di perdita di tempo”.

SUL VAR – Tedeschi e spagnoli, ad esempio, hanno valutato fino all'ultimo la sala unica a rispetto alle varie postazioni negli stadi. E anche lì si è scelto di mantenere le persone separate anziché assembrarle. Ripeto, dobbiamo fare in modo di non aver positivi, perché si complicherebbe tutto. Anche se c'è da dire che per come è progettata la Var Room di Coverciano garantirebbe il distanziamento anti-contagio rispetto ad altre che usano sale uniche, mentre noi come gli spagnoli avremo postazioni separate e chiuse e con ventilazione autonoma".