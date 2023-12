Milan, il ritorno di Gabbia è sempre più concreto: il punto

Il Milan deve far fronte agli infortuni in difesa e sta lavorando al ritorno del centrale che in estate era andato in prestito al Villarreal

Il Milan è sempre più nel pieno dell'emergenza infortuni. Nella partita pareggiata contro la Salernitana è arrivato l'ennesimo problema muscolare: stavolta è toccato a Fikayo Tomori fermarsi. L'inglese ha subito una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro e starà fuori almeno un mese.

L'assenza dell'ex Chelsea si aggiunge a quelle di Thiaw e Kalulu, lasciando Pioli solo con Kjaer e il rientrante Pellegrino come difensori centrali, oltre al giovane Simic. Inevitabilmente quindi la società dovrà intervenire sul mercato di gennaio. E secondo Sky Sport uno degli interventi potrebbe essere un ritorno.

Il club rossonero infatti sta lavorando al rientro dal prestito di Matteo Gabbia. Il difensore si era trasferito in estate al Villarreal con un prestito annuale, ma l'emergenza ha indotto il Milan a tentare questa opzione. Il classe 1999 infatti sarebbe un innesto immediato, che conosce già ambiente e squadra. In ogni caso, il rientro di Gabbia non sarebbe l'unico arrivo in difesa.

