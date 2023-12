Milan, si lavora ancora per Miranda a gennaio: la situazione

Milan si sta attivando per rafforzare la rosa nel calciomercato di gennaio: lo spagnolo è stato bloccato per giugno ma si farà un tentativo

Il Milan è in una fase delicata della sua stagione. Il pareggio di Salerno ha messo in discussione la figura di Pioli e ha fatto perdere ai rossoneri ulteriore terreno da Inter e Juventus . Il club quindi è deciso a intervenire sul mercato a gennaio .

Per il ruolo di terzino sinistro, che sia la valida alternativa di Theo Hernandez, il nome è da tempo uno: Juan Miranda del Betis Siviglia. L'accordo con lo spagnolo è saldo e il giocatore è già bloccato per giugno, quando si libererà a zero.