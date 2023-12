Castellacci sugli infortuni: “Giocare ogni tre giorni non va bene…”

Il Milan continua a essere in piena emergenza a causa dei troppi infortuni. Sul tema si è espresso anche l'ex medico della Nazionale azzurra

Il pareggio con la Salernitana è stato un passo falso doloroso per il Milan. Oltre ai due punti lasciati per strada, la squadra rossonera ha perso Fikayo Tomori per una lesione al bicipite femorale. Con lo stop dell'inglese, i rossoneri sono arrivati a quota 30 infortuni stagionali. Un numero decisamente alto.

A proposito del tema infortuni, Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha dato il suo parere, nell'intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com. Il parere dell'esperto: "Le partite sono tante durante la settimana, troppe per alcune squadre. C'è un sovraccarico eccessivo da un punto di vista articolare e muscolare. Noi come medici del calcio abbiamo denunciato agli organi nazionali ed internazionali il problema delle troppe partite".

Castellacci ha proseguito: "E' una denuncia simbolica, perché contro la parte economica non c'è nulla che tenga, nemmeno la salute. Siamo molto legati all'AIC e anche loro hanno denunciato lo stesso problema. Giocare ogni tre giorni non va bene non c'è tempo per riposare, per questo è nata la 'panchina lunga': creare un giro di giocatori che evitasse di far giocare sempre gli stessi. Alcuni allenatori lo fanno, altri invece preferiscono affidarsi al loro giro".

