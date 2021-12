Udinese-Milan, Deulofeu: “Rispetto il Milan, ma sabato voglio vincere”

L’esterno spagnolo ha parlato in vista del match tra i bianconeri e il Milan, sua vecchia squadra. Ecco le dichiarazioni.

Sabato sera c’è in programma la sfida tra Udinese e Milan alla Dacia Arena. I rossoneri sono primi in classifica con 38 punti, ma non vogliono smettere di vincere. È molto importante per gli uomini di Pioliottenere un buon risultato, soprattutto dopo l’uscita dalla Champions League. Al contrario i bianconeri dovranno affrontare la prima partita con Cioffi in panchina. I friulani occupano il 14esimo posto in classifica, con 16 punti. L’obiettivo dei padroni di casa è tornare a raccogliere punti dopo le ultime 4 giornate di campionato. I bianconeri infatti non vincono dalla gara contro il Sassuolo, del 7 novembre. Vogliono dimenticare le brutte sconfitte con Torino e Empoli e i pareggi con Genoa e Lazio.