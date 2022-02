Ibrahimovic rinnova o smette di giocare? Il pensiero di Gentile e Jacobelli

Il futuro di Ibrahimovic è ancora un’incognita. Ecco il pensiero di Gentile e Jacobelli sull’eventuale rinnovo di contratto dello svedese.

Tra i supporters c’è chi ritiene sia giusto rinnovare il contratto allo svedese e chi invece sostiene sia arrivato il momento di dirgli addio. Di quest’ultimo parere è Riccardo Gentile che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha dichiarato: “Sul rinnovo di Ibra prenderei tempo. Credo che il Milan vorrà vedere come si chiuderà questa stagione. Si tratta di una scelta complicata, ma è innegabile che Ibra abbia dato tanto a questa squadra. Se il Milan è rinato è anche merito suo. È stato fondamentale per motivazioni, dovrebbe esserci una certa riconoscenza nei suoi confronti. Credo che un’azienda come il Milan debba però anche pensare al futuro, finché ci sarà Ibrahimovic in rosa sarà sempre complicato farlo veramente a meno che Lazetic sia già l’attaccante del futuro”.