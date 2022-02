Milan-Lazio: i rossoneri schiantano Sarri, ecco gli highlights

Il Milan nella partita di ieri sera di Coppa Italia ha annientato la formazione di Maurizio Sarri con un sonoro 4-0.

Nella giornata di ieri il Milan di Stefano Pioli ha dominato letteralmente i quarti di finale di Coppa Italia, rifilando un 4-0 secco alla formazione biancoceleste. Una gara senza storia, chiusa all' intervallo, grazie alle reti di Rafael Leao e la doppietta del bomber impalcabile Olivier Giroud, hanno affossato una Lazio senza personalità e grinta. La partita fino al fischio finale è stata a senso unico ed ha dato nuove conferme sulle qualità della squadra di Pioli. Il vantaggio rossonero ha tirato fuori dalla gara fin da subito i biancocelesti, che non hanno saputo reagire. Nel secondo tempo il match era ampiamente compromesso, ma la reazione degli uomini di Sarri in qualsiasi caso non è mai arrivata. Un destro alle stelle è l'unica azione creata della ripresa della Lazio, mentre il Milan pochi minuti dopo grazie a Franck Kessi sigla il 4-0. Ad attendere i rossoneri in semifinale ci saranno i nerazzurri, per un altro doppio derby pieno di emozioni.