Per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic a che punto siamo?

Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Secondo voi arriverà il tanto atteso rinnovo di contratto? Le strade da percorrere sono 2

Redazione Il Milanista

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere. Il totem svedese ha il contratto in scadenza con il Milan al 30 giugno 2022. Ovvero tra pochi mesi. Come lui, anche Alessio Romagnoli e Franck Kessie hanno il contratto in scadenza al 30 giugno.

Il giocatore che ha più probabilità di rinnovare è lo svedese

Con Franck Kessie sempre più lontano da Milanoe Alessio Romagnoli indeciso sul proprio futuro, Zlatan Ibrahimovic è dei tre giocatori quello che ha più possibilità di rimanere in rossonero. Il Milan sembra intenzionato a non forzare la mano ne per trattenerlo, né tanto meno per mandarlo via. La società rossonera lascerà la scelta a Ibra. Sarà lui a dover prendere una decisione. Senza dubbio anche se dovesse rimanere, il Milan dovrà comprare un attaccante all'altezza visto che lo svedese molte volte è soggetto ad infortuni.

Le parole di Baiocchini su Zlatan Ibrahimovic

Il noto giornalista per Sky Sport Manuele Baiocchini è intervenuto proprio a Sky Sport 24 per parlare del rinnovo di Ibra. “Per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic verrà tirata una linea a fine anno e si deciderà il da farsi. Il Milan aveva già impostato questo tipo di contratto di Zlatan Ibrahimovic molto sui bonus, con una parte fissa molto bassa ed una parte bonus molto ampia a seconda delle partite giocate e dei gol segnati con un tetto massimo di sette milioni di euro. Da una parte Ibra non vuole fare la mascotte ma dall’altra Pioli sa che è un giocatore ingombrante in senso buono e vuole sempre giocare. È un rinnovo complicato, ma non credo che ci sia una possibilità che le parti si lascino in malo modo. Sarà una decisione presa di comune accordo a fine stagione”. Queste le parole del noto giornalista Emanuele Baiocchini in esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24.