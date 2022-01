Milan, il rinnovo di Theo Hernandez è sempre più vicino: le cifre

Manca davvero poco al rinnovo di Theo Hernandez. Il difensore è intenzionato a legarsi ancora di più al Milan.

Redazione Il Milanista

Theo Hernandez è uno dei giocatori che più si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Milan. In campionato ha collezionato 18 presenze, condite da 4 reti e 5 assist. Da settimane il francese è tornato a giocare ad altissimi livelli e la società ha deciso di premiarlo con il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la firma dovrebbe arrivare a breve. Il difensore è pronto a legarsi ai colori rossoneri fino al 2026, percependo uno stipendio di 4.5/5 milioni di euro a stagione (rispetto ai 1.5 milioni attuali). Un riconoscimento giusto per un giocatore che sta dando molto al Milan.

La conferma arriva dallo stesso difensore, che ieri ai microfoni di The Athletic ha dichiarato: “Sono molto contento al Milan, stiamo discutendo sul rinnovo del mio contratto e le cose procedono molto bene".

Theo indossa anche la fascia di capitano: "È un onore per me essere il capitano del Milan dopo aver lavorato così tanto ogni giorno per questo gruppo".

Il francese ha parlato del suo ruolo: "Mi sento più libero quanto taglio in mezzo al campo, dove c’è più spazio. Al Real Madrid, mi mancava la confidenza per giocare in modo così offensivo. Qui al Milan ce l’ho. Mi trovo meglio a scambiare la palla con le ali e con le punte: amo attaccare e andare sempre in avanti sul campo. Giocare con più libertà mi permette di segnare di più e fare molti più assist".

Responsabile di questo cambiamento è senza dubbio mister Pioli: "Ho avuto tanti allenatori bravi, ma quello che mi ha cambiato la vita come uomo e come calciatore è Stefano Pioli. Dal primo momento in cui sono arrivato, mi ha dato la consapevolezza che mi serviva per tirare fuori tutte le mie potenzialità. È grazie a questo che sto giocando in questo modo ora. Sono molto contento qui al Milan anche grazie a lui".