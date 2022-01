Milan-Juve, la probabile formazione rossonera: molti dubbi per Pioli

Il Milan si sta preparando al big match di domenica sera. Sono molti i dubbi per Pioli su quale formazione schierare.

Redazione Il Milanista

Domenica sera è in programma il big match tra Milan e Juve, valido per la 23esima giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri tenteranno un’impresa difficile contro una squadra ostica. Nonostante i bianconeri non stiano vivendo una stagione facile, restano comunque un avversario temibile. La volontà degli uomini di Pioli è quella di riscattarsi dopo la brutta sconfitta di lunedì contro lo Spezia. Tralasciando l’errore dell’arbitro Serra, i diavoli hanno dimostrato di dover migliorare molte situazioni in mezzo al campo per poter chiudere prima le partite.

In questi giorni i rossoneri sono tornati ad allenarsi proprio per preparare al meglio la sfida. Pioli ha molti dubbi sulla formazione da schierare in campo. Il primo interrogativo riguarda la trequarti, dove c’è un ballottaggio tra Krunic e Diaz. Tuttavia lo spagnolo sembra essere in leggero vantaggio sul bosniaco. Un altro problema su cui riflettere è l’attacco. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono ancora una volta in ballottaggio per conquistare la maglia da titolare. Lo svedese non segna in casa dal 12 settembre, mentre il francese non è ancora al meglio della sua forma fisica. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Ibra sarebbe in leggero vantaggio su Giroud e dovrebbe partire dal primo minuto.

Arriva una buona notizia per mister Pioli. La Costa d’Avorio ha battuto l’Algeria nella gara di Coppa d’Africa e per tale motivo Ismael Bennacer è pronto a tornare in Italia. Il centrocampista è già pronto a tornare in campo per la gara contro la Juventus. Domenica sera ci sarà anche Sandro Tonali, che ha scontato il turno di squalifica contro lo Spezia. Il centrocampo rossonero tornerà così ad avere a disposizione i suoi uomini migliori per tentare l’impresa.

Probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.