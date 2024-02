Sfide europee in Francia: il ricordo del match con lo Strasburgo

Domani il Milan sfiderà in trasferta il Rennes nella gara di ritorno del playoff di Europa League. Intanto ricordiamo un match del passato

Lorenzo Focolari Redattore 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 16:57)

Dopo la delusione di Monza, torna l'Europa. Domani infatti i rossoneri sfideranno il Rennes nel ritorno del playoff di Europa League. Nell'andata a San Siro la squadra di Pioliha vinto con un netto 3-0. Il sito ufficiale del Milanintanto ha ricordato un altro confronto con una squadra francese. Il focus: "In Europa League contro un'avversaria francese. Il Milan si appresta al ritorno del Playoff contro il Rennes, volando oltralpe per sfidare la squadra di Stéphan dopo l'andata a San Siro. Era da oltre un quarto di secolo, dalla stagione 1995/96, che i rossoneri non affrontavano una squadra transalpina nella fase a eliminazione diretta dell'allora Coppa UEFA. L'annata del 15° Scudetto rossonero vide il Milan affrontare due squadre francesi: il percorso europeo si interruppe ai Quarti contro il Bordeaux, ma prima vi era stato un equilibrato secondo turno contro lo Strasburgo.

Superato in maniera autoritaria il primo turno contro i polacchi dello Zagłębie Lubin (4-0 a San Siro, 4-1 in trasferta) i rossoneri arrivavano al match d'andata in Alsazia forti di un ottimo inizio in campionato - 5 vittorie nelle prime sei giornate, incluso il successo per 2-1 sulla Juventus campione in carica - e della sicurezza derivante dall'inserimento al meglio dei due grandi volti nuovi: Roberto Baggio e George Weah. Reduci, rispettivamente, da Juventus e PSG i due andavano a integrare un reparto completato dai confermati Di Canio, Lentini e Simone.

Proprio il nativo di Castellanza era stato grande protagonista dell'annata precedente, la 1994/95. La più prolifica dei suoi otto anni in rossonero, con 21 gol tra tutte le competizioni e un apporto cruciale per le sorti della squadra di Capello, finalista in Champions League oltre che vincitrice in Supercoppa Italiana ed Europea. La serata alsaziana giungeva a 48 ore di distanza dalla vittoria in Serie A sulla Juve, firmata dai gol di Simone e Weah, e per tutto il primo tempo si era sviluppata sui binari dell'equilibrio. Milan insidioso ma poco cinico, Strasburgo generoso ma mai realmente pericoloso dalle parti di Ielpo.

Il secondo tempo procedeva come il primo, con poche occasioni degne di nota per le due squadre che sembravano destinate a giocarsi il passaggio del turno nel ritorno, previsto due settimane dopo a San Siro. La partita dello Stadio della Meinau cambiava al 79', per iniziativa della coppia d'attacco rossonera. Lanciato in profondità, Weah si avvantaggia sul difensore avversario e scarica di tacco all'indietro, di prima intenzione, per l'inserimento di Simone.

Marco si esibì in un movimento da grande attaccante d'area, superando Leboeuf per battere così Vencel tra i pali. Una rete oltremodo preziosa, che lo Strasburgo non riuscirà a pareggiare negli 11' finali nonostante la spinta del pubblico casalingo. Per Simone fu il secondo gol consecutivo - nello spazio di 48 ore - in una stagione chiusa in doppia cifra tra tutte le competizioni, per il Milan il primo tassello di un passaggio del turno poi consolidato al ritorno, grazie a una doppietta di Baggio". (acmilan.com)

