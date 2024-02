Damiani: “Pioli lavora bene, ma certe scelte di mercato non mi hanno…”

Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore sportivo. Le parole di Oscar Damiani sul momento del Milan, con un giudizio sul futuro di Pioli e sull'operato del club: “Pioli ha lavorato bene. Ovviamente arriva un momento in cui non si riesce ad incidere più come prima. Certe scelte di mercato non mio hanno entusiasmato".