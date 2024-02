Verso Milan-Atalanta: a dirigere il match sarà Daniele Orsato

Spetterà a Daniele Orsato , classe 1975, della sezione A.I.A. di Schio (VI), a dirigere Milan -Atalanta , partita della 26a giornata della Serie A 2023-2024 in programma domenica 25 febbraio , alle ore 20:45 , allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro.

Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Stefano Pioli e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini , invece, sarà Antonio Giua. Al V.A.R. , per Milan-Atalanta, designato Massimiliano Irrati , che sarà assistito nel suo compito da Marco Piccinini.

