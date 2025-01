Un ricco programma di attività per i tifosi nei prossimi mesi

Una nuova destinazione per gli appassionati di calcio a Milano. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il progetto PUMA Cage partirà ufficialmente nei prossimi mesi, quando, con la primavera, verrà lanciato un ricco programma di attività per i tifosi, assieme ad un processo di prenotazione che renderà la Cage fruibile a tutti. Tuttavia, i tifosi che lo desiderano possono già utilizzare lo spazio a partire da oggi, lunedì 27 gennaio, presentandosi all' AC Milan Store di Casa Milan , durante gli orari di apertura, per richiedere l’accesso alla Cage”.

Milan Academy

“Al centro del progetto anche il mondo delle Milan Academy, con i bambini e bambine provenienti dalle scuole calcio affiliate al Club rossonero che diventeranno protagonisti attraverso partite, tornei, eventi e momenti dedicati alla matchday experience. Oltre a partite speciali e tornei dedicati, la PUMA Cage sarà teatro di eventi, sfide e meet & greet, che coinvolgeranno giocatori e Legends provenienti dall'universo rossonero e dal mondo PUMA, attraverso momenti dedicati pensati per rafforzare l’engagement con i tifosi. Con la PUMA Cage, AC Milan consolida, con il supporto di PUMA, il proprio ruolo di promotore di esperienze uniche per i tifosi e contribuisce a rendere Milano una capitale non solo della moda e del design, ma anche dello sport e dell'innovazione. Con questo spazio, infatti, il Club mira a consolidare il proprio ruolo attivo nel promuovere Milano come destinazione turistica attraverso lo sport”.