Milan, dopo la lite Conceicao-Calabria è intervenuto Ibrahimovic

Ieri dopo Milan-Parma c'è stato il brutto episodio della lite in campo tra il terzino e l'allenatore: ecco come è intervenuto il dirigente

Ieri il Milan ha vinto 3-2 contro il Parma , nel match della 22esima giornata di Serie A. Una vittoria di carattere, ancora una volta in rimonta, in cui i rossoneri hanno ribaltato il risultato con due gol nel recupero . Nel finale però c'è stato un episodio spiacevole .

Dopo il fischio finale, in campo c'è stata una lite accesa tra Davide Calabria e Sergio Conceicao, divisi da giocatori e staff. Dopo questo brutto momento, è intervenuto in prima persona Zlatan Ibrahimovic, come svelato da Peppe Di Stefano a Sky Sport.