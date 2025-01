Vlahovic al Milan, intrigo Gimenez: annuncio clamoroso! / Calciomercato

Milan tra mille indiscrezioni, notizie e voci. Il calciomercato s'accende e qualcosa, sotto sotto, si sta smuovendo. L'arrivo di Conceicao a Milanello ha dato una scossa, sotto tutti i punti di vista. C'è vita. Elettricità. E questa è sempre una buona notizia. Anche se a volte può creare casi come quello con Calabria, comunque, sempre meglio di un Milan impolverato e annoiato. Condannato a non vincere. Ora i rossoneri sono vivi in mezzo al campo e cercano di esserlo anche fuori. Considerando il fatto che le ultime indiscrezioni rilanciano voci abbastanza pesanti.

Questione numero uno: Gimenez. Il giocatore arriverà oppure no in rossonero? La situazione è in bilico, può accadere davvero di tutto. Ed è per questo che iniziamo facendo chiarezza: Il Milan ha deciso si provare un approccio più deciso. Con un'offerta superiore ai 30 milioni di euro e arrivando quasi a 35 bonus compresi. La controparte di milioni ne vorrebbe almeno 40 ma il Milan, in tal senso, non sembra pronta in alcun modo a cedere. Ma ad avvicinarsi alle richieste sì. Le prossime saranno ore convulse anche per questo. E poi, c'è una voce clamorosa su Vlahovic che sta circolando proprio adesso<<<