Milan, mollato Mateo Retegui per l’attacco del futuro?

Mateo Retegui sembrava essere finito nel mirino del Milan per la prossima estate. Invece ora un'altra squadra è in vantaggio

Redazione Il Milanista

Mateo Retegui è il nome nuovo per quando riguarda il calciomercato italiano. Il giovane centravanti del Tigre è stato convocato da Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale italiana e potrà essere visionato da vicino anche da tutte le squadre della Serie A. il padre del giocatore, Carlos Retegui, ex commissario tecnico dell'Argentina per quanto riguarda l'’hockey, ha parlato in esclusiva alla Repubblica.

Ecco le sue parole — "Non ci saranno ripensamenti per quanto riguarda la Nazionale. Sono orgoglioso che mio figlio giochi per l’Italia. Il futuro? Non è escluso che, Nazionale a parte, Retegui possa presto vestire la maglia di un club italiano”. Queste le parole in esclusiva alla Repubblica dove ha parlato Carlos Retegui, padre di Mateo Retegui, nuovo attaccante della Nazionale italiana.

Su Mateo Retegui ci sarebbe l'Inter — Per il giovane attaccante dell'Inter si sarebbe fatta avanti l'Inter negliultimi giorni. Lukaku e Correa potrebbero dire addio in estate fino ad ora non si è sicuri di un rinnovo di Dzeko. Motivo per il quale Retegui potrebbe essere una ghiotta occasione. Ricordiamo che una delle prime squadre a sondare Retegui era stato il Milan, anche se ora i rossoneri sembrerebbero essersi piuttosto defilati a riguardo.

di Sergio Poli