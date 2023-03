Mercato Milan / Maldini spiazza tutti: “Al posto di Leao può arrivare lui” | News

A prescindere da come andrà a finire la stagione, ci si attendono parecchie novità di mercato per il Milan durante la prossima estate. In particolare, l'attacco rossonero potrebbe cambiare quasi completamente pelle e interpreti. L'unico praticamente sicuro della riconferma è Olivier Giroud , che dovrebbe presto rinnovare il proprio contratto con il Diavolo.

Per il resto, tutti sono in bilico e in discussione. Zlatan Ibrahimovic dovrà capire che strada intraprendere, mentre Divock Origi e Ante Rebic potrebbero essere messi sul mercato dal Milan, in particolar modo alla luce delle loro scarse prestazioni in questa stagione. E poi, dulcis in fundo, c'è Rafael Leao. La trattativa per il rinnovo va avanti, ma rimane complessa. La volontà di rimanere insieme è reciproca, poi però bisogna anche trovare gli accordi. Che, ad oggi, non ci sono.