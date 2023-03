Calciomercato Milan / Di Marzio spiazza tutti su Leao: “Da quello che so…” | News

1 di 2

Leao-Milan, le ultime notizie

Calciomercato Milan, news importanti da Gianluca Di Marzio.

Il Milan continua a zoppicare in campionato e la sconfitta contro l'Udinese contribuisce a far riemergere dall'ombra vecchi fantasmi che ci si era illusi d'aver scacciato definitivamente. Dopo un inizio di 2023 horror, i rossoneri si erano rimessi in carreggiata, salvo poi tornare a complicarsi la vita da soli.

Un sali e scendi preoccupante e che, inevitabilmente, mette in serio rischio la qualificazione alla prossima Champions League. L'obiettivo rimane quello ed è fondamentale, anche per il futuro del Milan e delle sue strategie di calciomercato. Gli introiti derivanti dalla Champions sono vitali, sia per quanto riguarda il mercato in entrata, sia per risolvere alcune spinose questioni ancora in sospeso. Prima tra tutte, quella relativa al futuro di Rafael Leao.

A tal proposito, il noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio ha svelato alcune news decisamente pesanti proprio sulla trattativa in corso tra il Milan e Leao: ecco quanto riferito in merito dal giornalista in diretta su Sky Sport <<<