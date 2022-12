Renzi: “Dare 890 milioni alle società di calcio è uno scandalo, parlatene”

Tramite i propri profili social, il noto politico Matteo Renzi ha parlato dei soldi che il nuovo governo ha stanziato per il sistema calcio e ha detto: "Hanno presentato la riforma della 18App che comporta l'azzeramento dei soldi per il 2023, non c'è un centesimo per 18App. Così recuperano 230 milioni di euro, cancellano i soldi per la cultura e i giovani, e dove li mettono? Li mettono per le società di Serie A, per i presidenti indebitati e spesso incapaci delle società di Serie A”.