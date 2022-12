Mercato Milan / News pesanti da Sky: “Ecco chi può arrivare a gennaio”

Quella invernale sarà una sessione di calciomercato abbastanza interessante in chiave Milan. Non ci aspettano certo colpi di scena o ribaltoni stravolgenti, ma c'è più di qualche situazione da monitorare con attenzione. In primis - ovviamente - occhio a Rafael Leao. Come sottolineato nei giorni scorsi dal grande esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio, il Milan deve fare attenzione alla sessione di gennaio, che potrebbe diventare pericolosa in ottica Leao. Per questo, i rossoneri hanno sempre più fretta di rinnovare il contratto del portoghese.