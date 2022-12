Milan, il rientro di Maignan può slittare: si anticipa l’arrivo di Sportiello?

Destano preoccupazione le condizioni fisiche di Maignan, che potrebbe ritardare il suo ritorno in campo con il Milan

Redazione Il Milanista

Tra i giocatori che il Milanattende per il ritorno in campo di gennaio c’è Mike Maignan. Il portiere rossonero è fermo dal 22 settembre scorso, quando ha rimediato un infortunio al polpaccio durante la partita con la Nazionale francese contro l’Austria. Tuttavia le notizie che arrivano dall’infermeria non fanno ben sperare. Negli ultimi giorni il portiere si era allenato a parte, sempre però sotto gli occhi vigili di Pioli durante il ritiro a Dubai.

Proprio negli ultimi giorni è sorto un nuovo piccolo problema nel percorso di smaltimento dell’infortunio. Il muscolo infatti non sta rispondendo come dovrebbe e il giocatore rischia uno stop più lungo. Lo staff medico meneghino sta usando la massima cautela con il numero 16 rossonero per non forzare i tempi e rischiare così di peggiorare la situazione.

Oggi la squadra torna in Italia e nei prossimi giorni il portiere si sottoporrà a nuovi esami strumentali del caso per comprendere la portata dell’infortunio. I prossimi dieci giorni saranno perciò decisivi anche per il mercato invernale. Se infatti il portiere dovesse rischiare di rimanere fermo ancora per un po’, la società potrebbe decidere di anticipare l’arrivo di Marco Sportiello. L’estremo difensore dell’Atalanta ha trovato un accordo con i rossoneri e dovrebbe firmare il contratto a febbraio. Tuttavia in caso di necessità, Maldini e Massara sarebbero pronti a intavolare una trattativa con la Dea già per gennaio.