Renzi contro Spadafora: “Atteggiamento inaccettabile, il calcio deve ricominciare!”

MILANO – Ora più che mai il futuro del calcio italiano è un grande enigma. Un punto interrogativo al quale il governo, tramite il Premier Conte e il Ministro dello Sport Spadafora, non dà una risposta. L’attuale campionato di Serie A, sospeso fino a data da destinarsi, potrebbe seriamente non ripartire. Ipotesi ritenuta inaccettabile da Matteo Renzi, capo del partito ‘Italia Viva’, il quale ne ha parlato in un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

IL SUO COMMENTO – “Il campionato deve ricominciare, con le giuste modalità. Il calcio è un valore per l’Italia e significa normalità. Il pensiero che lo sport sia considerato nemico della salute è aberrante. Spadafora? Il suo protagonismo non è più tollerabile, non l’ho apprezzato sin da quando ha sospeso improvvisamente Parma-Spal, con le squadre che stavano per scendere in campo. Mettersi di traverso e bloccare i giocatori è stata una mossa incomprensibile e assurda. Oggi ci sono tutte le condizioni per ricominciare, fidandosi della comunità scientifica”.

