Ravezzani: “Buonissima l’idea di Cardinale, ma ce l’hanno in tanti…”

Il giornalista, con un post sul suo account su X, ha parlato della filosofia societaria di Cardinale per la gestione del Milan. Le parole

Il Milan di Gerry Cardinale ha una filosofia ben definita: individuare i talenti a costo contenuto e valorizzarli , arrivando ai vertici del calcio italiano e non solo. Ambizione e sostenibilità . A proposito delle idee del fondatore di RedBird , Fabio Ravezzani ha espresso il suo pensiero con un post su X.

Le parole del giornalista su Cardinale

"La filosofia del Milan è stata illustrata più volte da Cardinale: spendere meno e meglio degli altri con l’obiettivo di vincere e guadagnare. Unico dettaglio non trascurabile: è una buonissima idea che però hanno in tanti (direi quasi tutti). Questo vale anche per l'allenatore".