Allenatore Milan: altri contatti con Lopetegui, ecco la situazione

Matteo Moretto ha scritto sul proprio profilo Twitter che in pole per la panchina del Milan ci sarebbe Julen Lopetegui

Inizia a farsi interessante il futuro della panchina del Milan. Stefano Pioli sembra ormai arrivato al capolinea della sua avventura in rossonero. I dirigenti del Diavolo, infatti, iniziano a sondare seriamente il terreno per trovare il suo successore. Tanti i nomi quanto i rumors ma, come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo Twitter, in pole troviamo Julen Lopetegui, ex allenatore del Real Madrid.